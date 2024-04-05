sonyazhytkova .5 апреля, 2024 7

Кріс Картер, творець культового серіалу "X-Files", нещодавно поділився тим, як Девід Духовний та Андерсон отримали іконічні ролі агентів ФБР Фокса Малдера та Дейни Скаллі.

Під час інтерв'ю з Inverse, Картер розкрив певні деталі процесу кастингу, який визначив неперевершений тандем Духовного та Андерсон. Він пояснив, що, хоча був впевнений у відповідності Духовного для ролі Малдера, його відносна невідомість вимагала наполегливого переконання під час кастингу. Однак виявилося, що процес вибору Андерсон на роль Скаллі було справжнім випробуванням.

Мережа Fox мала відмінну концепцію персонажа, вибірково надаючи перевагу стандартному образу "секс-бомби" у стилі Памели Андерсон з "Baywatch". Натомість, Картер вбачав у Джилліан Андерсон щось унікальне. У своїх записах з кастингу, він позначив Духовного як "так", а Андерсон - як "тест", виражаючи бажання провести її кастинг перед виконавчими директорами студії та мережі. Частково це було зумовлено їхнім непорозумінням стосовно візії Картера для шоу та тим, що Андерсон ще не мала такого рівня слави. Він сказав:

"Для Джилліан я написав 'Тест', що означає, що я хотів, щоб вона пройшла кастинг перед студією та мережею. [Виконавчі директори запитували:] "Де сексуальний привабливий образ? Хоча вона була красивою, її зовнішність не відповідала їхнім уявленням про сексуальність. По-перше, через їхнє непорозуміння моєї концепції шоу. І, по-друге, через її невідомість, що ніколи не допомагає".

Незважаючи на ці труднощі, наполегливість Картера виправдалася. Як Духовний, так і Андерсон були призначені на свої ролі, рішення, яке виявилося вирішальним для успіху шоу. Хімія між акторами та глибина, яку вони принесли своїм персонажам, знайшли відгук у фанатів серіалу, зробивши "The X-Files" культовим явищем. Вплив проєкту виходив за межі його оригінального показу, призводячи до двох спін-офф кінострічок і двох відроджених сезонів, під час яких обидва актори продовжили свої успішні кар'єри.

Джерело: Мovieweb