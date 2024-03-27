sonyazhytkova .27 марта, 2024 0

Творці серіалу пояснили, як вони затримали науково-фантастичний епос після того, як виявили, що він потребує одного важливого додаткового моменту. "Проблема трьох тіл" від Netflix фактично був завершений і готовий до виходу на стрімінговому сервісі у середині 2023 року.



Проте шоуранери Девід Беніофф, Ден Вайс та Александр Ву, усвідомили, що їхня адаптація відомих романів Лю Сіньсіна мала прогалини: перший епізод швидко вводив глядачів у таємницю щодо самогубств високопосадових вчених та складних персонажів — але це сталося надто оперативно і, можна сказати, навіть, дещо заплутано. Тому вони створили сцену для зйомки, яку вставили майже в самому початку, де Аггі (Ейза Гонзалес) і Джин (Джесс Гонг), сидячи в барі, відкривають нові аспекти сюжету.

П'ятихвилинна сцена вражає своєю ефективністю. Вона введе глядачів у світ Аггі та Джина, що дозволяє їм коротко описати свої кар'єри, розкриває трохи про їх романтичне життя (зокрема, коли Аггі отримує дзвінок від Сола), пояснює проблеми у науці, і поетапно встановлює таймер, що означає початок важливих подій для Аггі.

Без цієї сцени епізод перейшов би від самогубства Вери безпосередньо до похорону, і зрозуміння сюжету стало б складним. Додавання всього однієї розмовної деталі зазвичай не призводило б до такої довгої затримки, але страйки в Голлівуді подовжили час, потрібний для зйомки.

"Ми написали сцену за день до страйку", — згадує Вайс у співбесіді з The Hollywood Reporter. "Це було буквально п'ять сторінок, але ми дійсно вважали, що варто це зробити. Netflix був чудовий у цьому плані. Вони могли легко сказати: 'У вас вже готовий продукт для виходу на екран, чому тримати його заради лише п'ятихвилинної сцени в барі?' Очевидно, їм довелося мати деяку терплячість, перш ніж отримати згоду".

Давши команді більше свободи, керівник сценаріїв Netflix, Пітер Фрідлендер, підкреслив важливість втілення найкращої версії історії. Він підтвердив готовність співпрацювати з продюсерами для втілення критичних моментів, які вони вважали значущими. Фрідлендер відзначив професіоналізм шоуранерів та їх чітку візію, яка підтвердила правильність рішення не пропустити цей короткий, але важливий епізод.

Джерело: Hollywoodreporter