sonyazhytkova .5 марта, 2024 12

Кріс Картер поділився враженнями від концепцій Райана Куглера для перезапуску шоу в Disney та висловив бажання знову побачитися з Девідом Духовним та Джилліан Андерсон.

За словами Картера, він обговорював з Куглером майбутнє перезапуску культового науково-фантастичного серіалу та висловив своє "благословення" проєкту. В інтерв'ю з The Wrap він зауважив, що Куглер та його творча команда мають "інтригуючі ідеї", а нова версія серіалу буде мати "різноманітний акторський склад".

Хоча Картер і не планує брати участь у перезавантаженні "Секретних матеріалів". Він визначив свою роль, як лише "вболівальник", але зазначив, що з нетерпінням планує переглядати нову версію, коли вона вийде на екрани. Шоуранер сказав:

"Я не братиму участь. Моя роль - лише підтримка як вболівальника. Їм не потрібно моєї згоди. 20th Century Fox і Disney мають права на цей серіал. Вони вільні робити з ним все, що вони вважають за потрібне. Я вдячний, що вони звернулися до мене і попросили не мій дозвіл, а моє благословення. Звісно. Так. Мені дуже цікаво. Це не найпростіший серіал для написання через його тематику. Це не так, як "Закон і порядок", де кожного тижня є новий злочин. Тут вам потрібно уявити "що, якщо", і це "що, якщо" часто важко реалізувати".

Джерело: Мovieweb