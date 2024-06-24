sonyazhytkova .24 июня, 2024 4

Увага! Ця новина містить спойлери до 4 сезону серіалу.

Шоураннер серіалу "Хлопаки" Ерік Крипке нещодавно поділився цікавими деталями про одну зі сцен, яка викликала неабиякий резонанс серед шанувальників завдяки своїй невимушеній інтенсивності. У четвертому сезоні серіал досліджує дедалі більше руйнування психіки Хоумлендера, роль якого з неймовірною точністю виконує Ентоні Старр. Цього сезону персонаж зіштовхується зі своїм темним минулим, вважаючи, що це змінило його.

В епізоді під назвою "Мудрість віків" глядачів захоплює особиста сюжетна лінія, зосереджена на Хоумлендері. Цей епізод майже як самостійне дослідження його психіки, заглиблюючись у травматичні події, які відбулися в лабораторіях "Воут".

У межах цієї історії розгортається надзвичайно тривожна сцена, де Хоумлендер жорстоко принижує дослідника з "Воут" - фігуру зі свого минулого. Цей акт помсти стає ще більш виразним, коли Старр раптово вибухає маніакальним сміхом, що не було передбачено сценарієм. Крипке в інтерв'ю для TV Line зазначив, що цей момент був повністю імпровізованим. Спонтанний вибух сміху Старра не входив у початковий сценарій, де Хоумлендер просто атакує дослідника.

"Щоб було зрозуміло, це не було у сценарії. За сценарієм, він просто підриває цього хлопця, а потім підходить до нього. Коли Ентоні розпочав цей сміх, і я побачив це у щоденниках, я просто подумав: 'Боже, це найстрашніше, що я коли-небудь бачив у виконанні Хоумлендера', а я бачив сотні годин записів з ним", - сказав Крипке.

Ця несподівана імпровізація лише підкреслила майстерність акторської гри Старра і додала ще більше глибини та жаху його персонажу, що робить сцену незабутньою для глядачів.

Джерело: Мovieweb