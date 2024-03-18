sonyazhytkova .18 марта, 2024 3

Крейг Мазін, творець другої частини "Останній з нас" на HBO, нещодавно висловив своє бачення, щодо безлічі різноманітних передбачень шанувальників, які хвилюються перед майбутнім сезоном, надаючи короткий нарис того, на що можуть розраховувати глядачі.

Під час інтерв'ю в подкасті Scriptnotes (за даними GamesRadar), Мазін прямо відповів на спекуляції. Хоча він висловив своє захоплення творчістю та ентузіазмом фанатів, він зізнався, що більшість теорій не відповідають дійсності. Мазін сказав:

"Я трошки стежив за інформацією в Інтернеті, люди дуже розумні, вони люблять дивитися, де ми знімаємося, і потім формувати всілякі теорії про можливі наслідки. Я маю бажання, обійняти кожного з них і сказати: 'Ні'. Більшість припущень невірні, деякі з них частково правильні, а деякі дотримуються реальності на 28%. Але все одно я насолоджуюся цим процесом, мені подобається ця цікавість, це весело".

Серіал "Останній з нас", який відбувається серед руїн Америки та базується на відомій відеогрі від Naughty Dog, здобув широкий інтерес глядачів завдяки захоплюючій сагі про виживання та людські взаємини. Сюжет слідує за подорожжю Джоела (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Рамсі), чий зв'язок розвивається на тлі хаосу та небезпеки.

Зйомки другого сезону вже розпочалися в Канаді, тому фанати з нетерпінням розглядають кожен фрагмент інформації, що надходить, формуючи заплутані теорії щодо майбутнього шоу. Амбігвітність коментарів Мазіна тільки підсилює цікавість до серіалу. Хоча шанувальники очікують певний розвиток історії відповідно до відомого матеріалу, зауваження шоуреннера свідчать про можливі несподівані сюжетні повороти у довгоочікуваному сиквелі.

Джерело: Мovieweb