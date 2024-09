sonyazhytkova .1 сентября, 2024 11

Команда серіалу "The Walking Dead: Daryl Dixon" не має наміру перетворювати стосунки улюблених героїв на романтичні найближчим часом.

У новому випуску журналу SFX шоураннер Давид Забель пояснює, що хоча багато фанатів бачать між цими персонажами іскри, творці серіалу не планують розвивати їхні стосунки в романтичному напрямку.



"Було б легко просто вирішити, що вони закохуються і стають парою. Але я завжди вважав, що це була б помилка, адже це виглядало б як банальний телевізійний трюк. Для мене їхній зв’язок мав глибший сенс, і саме тому він так ефективно працює", – зазначає Забель.

Керол (Мелісса МакБрайд), яка з’явилася лише в останніх хвилинах першого сезону, стане центральною фігурою у другій частині спінофу "The Walking Dead: Daryl Dixon", що отримала назву "The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol". Після того, як Керол погрожує незнайомцеві, який катався на велосипеді подруги в США, вона дізнається, що Деріл (Норман Рідус) опинився у Франції, і вирушає в небезпечну подорож через океан, щоб возз’єднатися з ним.



Хоча романтичний розвиток між головними героями не передбачається, Забель натякає на можливе поглиблення стосунків між Дерілом і Ізабель (Клеманс Поезі), які вже наблизилися в першій частині серіалу.

"Між ними є моменти напруги, але також видно, що їхня зацікавленість переходить у щось більше, ніж просто дружба. Норман і я обговорювали, що хочемо створити зрілі стосунки між чоловіком і жінкою і подивитися, куди це призведе. Ми вирішили помістити цих двох дуже різних персонажів у цікаві обставини та подивитися, як розвиватимуться їхні стосунки. У першому сезоні вже було помітно, як між ними формується зв’язок, і ми залишили місце для його подальшого розвитку. Багато чого в другому сезоні буде присвячено цьому зв’язку і його еволюції", – додає Забель.

Спіноф "The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol" дебютує 29 вересня, обіцяючи захоплюючу нову главу у всесвіті зомбі.

