sonyazhytkova .30 апреля, 2025 7

Ще не Гелловін, але Showtime вже ллє кров — і не шкодує. Канал оголосив дату прем’єри довгоочікуваного продовження культового серіалу "Декстер: Воскресіння" (Dexter: Resurrection) та презентував перший моторошний тизер.

Новий виток історії про улюбленого серіального вбивцю стартує вже 11 липня, одразу з двома серіями для підписників Paramount+ із доступом до Showtime. Телевізійний дебют — 13 липня. Далі серії виходитимуть щотижня.

Новий сезон розгортається одразу після подій "Декстер: Нова кров": Декстер Морган (Майкл С. Голл) дивом виживає після смертельного пострілу від власного сина Гаррісона (Джек Олкотт) — і прокидається в комі. Але сина вже й слід прохолов. Декстер вирушає до Нью-Йорка, аби віднайти хлопця і спробувати все виправити. Проте минуле не збирається залишати його у спокої.

Коли на горизонті з’являється знайоме обличчя з поліції Маямі — детектив Анхель Батіста (Девід Зайас), стає зрозуміло: історія крові, таємниць і покарань починає новий виток.

До акторського складу приєдналися зірки: Ума Турман, Пітер Дінклейдж, Ніл Патрік Гарріс, Крістен Ріттер, Девід Дастмалчіан, Джеймс Рімар у ролі Гаррі Моргана, а також легенди минулих сезонів — Джон Літгоу (Трійця-вбивця) та Джиммі Смітс (Мігель Прадо). Шоуранером знову виступає Клайд Філліпс, як і під час найкращих сезонів оригінального "Декстера".

Де Нью-Йорк не спить, там пробуджуються й монстри. Декстер і Гаррісон спробують пройти крізь морок разом. Але місто, яке ніколи не спить, вже підготувало для них пастку.

Бо є речі, від яких навіть смерть не рятує...

Джерело: Deadline