sonyazhytkova .14 августа, 2024 4

У ексклюзивному трейлері знову з'являється Гері Олдман у ролі Джексона Лема, який не втрачає свого цинічного стилю та унікального підходу до шпигунських операцій.

Четвертий сезон, заснований на романі Міка Геррона "Spook Street," стартує 4 вересня. Прем'єра першої серії відбудеться цього дня, а нові епізоди виходитимуть щосереди до 9 жовтня.



Після вибухового фіналу третього сезону новий трейлер обіцяє ще більше напружених моментів, складних розслідувань і гострих висловлювань Лема. Гері Олдман знову втілює харизматичного, але важкого на підйом керівника шпигунів, які через свої помилки опинилися у відділі Slough House.

Разом з Олдманом у новому сезоні повертаються такі актори, як Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чунг, Емі-Ффіон Едвардс, Кадіфф Кірван та Джонатан Прайс. У четвертай частині до акторського складу також приєднуються Г'юго Вівінг, Джоанна Сканлан, Рут Бредлі, Том Брук і Джеймс Калліс. Зйомки п’ятого сезону вже завершено.

Серіал "Slow Horses" отримав визнання по всьому світу, а третій сезон був номінований на дев'ять премій "Еммі", зокрема в категоріях "Видатний драматичний серіал", "Кращий актор у драматичному серіалі" для Гері Олдмана, "Кращий актор другого плану" для Джека Лоудена та "Кращий запрошений актор" для Джонатана Прайса.

Джерело: Deadline