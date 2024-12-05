sonyazhytkova .5 декабря, 2024 10

Showtime підтвердив продовження "The Agency" після того, як перші два епізоди серіалу привернули 5,1 мільйона "глядачів" по всьому світу через стрімінгові платформи та лінійні трансляції одразу після прем'єри 29 листопада.

"The Agency" — це адаптація французького серіалу "Le Bureau des Legendes", що розповідає про Мартіана (Майкл Фассбендер), таємного агента ЦРУ, якому наказують залишити своє підпільне життя та повернутися до Лондонської станції. Коли на його шляху знову з'являється жінка, яку він колись покинув, між ними відновлюється пристрасть. Проте його кар'єра, справжня особистість і місія вступають у жорстоке протистояння з його почуттями, ставлячи героя на межу смертельної гри міжнародних інтриг і шпигунства.

До основного складу приєдналися Джеффрі Райт, Джоді Тернер-Сміт, Кетрін Вотерстон, Джон Магаро, Алекс Резнік, Ендрю Брук, Гаррієт Сенсом Харріс, Індія Фауллер, Саура Лайтфут-Леон, Реза Броджерді та Річард Гір, а також Домінік Вест і Х'ю Бонневіль у ролях гостей. Постійні персонажі серіалу — Адам Наґайтес, Амбрін Разія, Білал Хасна, Девід Херуд, Курт Егиявана, Рей БЛК, Сабріна Ву та Том Вон-Лоурлор. Як далеко готовий йти агент, аби зберегти свою місію та почуття?

Джерело: Deadline