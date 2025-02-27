sonyazhytkova .27 февраля, 2025 2

Universal Pictures представила перший тизер анімаційного фільму "Шрек 5", і він вже викликав хвилю обговорень. У короткому ролику з'являються улюблені персонажі, але головна інтрига – новий важливий герой.

Вперше глядачі можуть побачити дорослу доньку Шрека та Фіони. До цього їхні трійнята з'являлися лише епізодично, тож її роль у сюжеті залишається загадкою. До того ж, у тизері засвітився магічний дзеркальний портал, який натякає, що події нового фільму можуть бути тісно пов’язані з сучасним світом.

До своїх ролей повертаються Майк Майерс (Шрек), Едді Мерфі (Ослик) та Кемерон Діас (Фіона), а Зендея подарує голос їхній доньці. Подробиці сюжету тримають у секреті, але він, ймовірно, стане продовженням "Шрека назавжди" та "Кота в чоботях 2".

Прем'єра "Шрека 5" призначена на 23 грудня 2026 року. Залишається питання: чи готовий світ до повернення культового огра?