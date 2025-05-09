"Шрек 5": зелений велетень повертається — цього разу в реальний світ!

sonyazhytkova .9 мая, 2025 10

Після багаторічного мовчання культовий франчайз "Шрек" офіційно повертається. П’ята частина вже в роботі, а в Мережі з’явилися перші деталі сюжету, якими поділилася відома інсайдерка MyTimeToShineHello.

За її словами, головним рушієм історії стане донька Шрека, яка володіє магічними здібностями. В результаті невдалого чарівного експерименту вона випадково відправляє тата і його вірного друга Осла у... реальний світ. Проблема в тому, що зворотного закляття вона не знає — тож героям доведеться самотужки шукати шлях додому.

У ролі дочки Шрека — зірка покоління Зендея, відома за "Ейфорією" та "Дюною". До своїх знакових ролей повертаються Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Осел) та Камерон Діаз (Фіона).

Цікаво те, що вперше за майже 15 років ми побачимо Шрека на великому екрані — останній повнометражний фільм вийшов у 2010 році. Режисером виступає Волт Дорн ("Шрек 4", "Тролі"), а студія DreamWorks обіцяє "перезапуск із серцем і гумором". Також, за чутками, у стрічці буде сцена з культовим рестораном швидкого харчування, де Осел намагається пояснити касиру, що він принцеса в душі.

Та і скандали не забарилися, після виходу тизера у квітні 2025 року соцмережі вибухнули критикою. Фанати обурились новим дизайном персонажів: Осел став більш мультяшним, а Шрек — нібито "надто молодим і глянцевим". DreamWorks запевнили, що фінальна версія ще в розробці, і фанати побачать знайомих героїв у найкращому вигляді.

І поки ми чекаємо на повернення улюбленого огра, залишається лише згадувати старі добрі часи, коли в болоті лунало: "Краще з цибулею не жартувати". Схоже, 2026-й принесе нам не просто ностальгію, а нову дозу шреківської магії — цього разу буквально.

Хочеш — не хочеш, а фільм цей ми подивимось... разів зо п’ять. Як мінімум.