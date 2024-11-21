sonyazhytkova .21 ноября, 2024 6

Акторка, яка грала молодшу сестру Ру, Гію Беннетт, у двох перших сезонах, оголосила, що її персонаж не з’явиться в нових епізодах хітового телешоу.

"Я дуже чекаю на третій сезон", — поділилася Шторм Рід з Rotten Tomatoes під час червоної доріжки на церемонії Governors Awards. "На жаль, Гія не буде в третьому сезоні, але я безмежно вдячна акторському складу та знімальній групі, HBO. 'Ейфорія' — це справді особливий проєкт, і я рада, що була частиною цього культурного явища… Не можу дочекатися, щоб побачити, що готує третій сезон".

Зйомки нового сезону стартують у січні, і глядачів чекає новий захоплюючий етап у житті героїв.

"Ейфорія", створена Семом Левінсоном, знову привітає на екранах Зендаю, Сідні Свіні, Джейкоба Елорді та Колмана Домінго. Події серіалу, що розгортаються в вигаданому місті Східний Хайленд, Каліфорнія, досліджують життя старшокласників, які шукають вихід із лабіринту любові, втрат і залежностей. І хоча основою серіалу є ізраїльська драма, глядачі можуть очікувати нові, непередбачувані повороти, які зроблять третій сезон ще більш інтригуючим.

Джерело: Deadline