sonyazhytkova .8 февраля, 2025 7

Після більш ніж 35 років озвучення найвідоміших персонажів у "Сімпсонах" шестикратний лауреат премії "Еммі" поділився своїми побоюваннями щодо майбутнього своєї кар'єри. Він висловив занепокоєння через можливі наслідки впровадження ШІ, який може зробити його роль у шоу Fox застарілою.

"Я уявляю, що незабаром штучний інтелект зможе відтворити голоси понад 100 персонажів, яких я створив для 'Сімпсонів' протягом майже чотирьох десятиліть", – написав він у своїй статті для New York Times. "Це сумно, якщо чесно. І, до того ж, це абсолютно неправильно – красти мій образ або голос, чи будь-кого іншого".

Азарія зазначив, що для тренування ШI у його випадку можна використовувати 36 років озвучення Мо, постійно незадоволеного бармена, який з'являється в кожній серії шоу. "Мо пережив стільки емоцій — від страху до закоханості, від ударів по голові до гіркоти і ненависті. Я сміявся його голосом десятки разів. І, напевно, зітхав як Мо більше сотні разів. Це значний обсяг матеріалу для штучного інтелекту", – додав він.

Попри потенціал ШI, Азарія впевнений, що результат все одно не зможе передати "людяність" голосів, зазначаючи, що це стане помітним для глядача. "У створення голосу йде частина мене. Як комп'ютер може це відтворити? Як буде звучати відсутність людяності? Чи помітимо ми цю різницю? Я не знаю точно, але думаю, що в найближчому майбутньому це стане очевидним, так само як і помітно, коли фільм чи шоу виглядають недостатньо реалістичними", – поділився своїми думками актор.

Ця стаття Азарії з'явилася після того, як у грудні Гільдія аніматорів уклала трирічну угоду з AMPTP, яка передбачала спеціальні заходи захисту від використання ШІ. Зокрема, угода містить вимогу письмового повідомлення та можливість консультуватися з виробництвом щодо альтернативних інструментів, які не залучають генеруючий ШІ.

Джерело: Deadline