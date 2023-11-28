sonyazhytkova .28 ноября, 2023 10

У світі кінематографу відкрито нову главу. Режисер Баз Лурман висловлює свої думки, щодо відсутністі контролю над штучним інтелектом - "Ми вже в іншому вимірі".

Баз Лурман переконаний, що укладені угоди після страйків акторів і письменників є кроком у правильному напрямку, проте вважає, що є ще багато аспектів, які потребують уваги. Режисер долучився до експертів кінематографії, які висловлюють свої думки щодо штучного інтелекту (ШІ).

Під час візиту до акторського складу та екіпажу лондонської вистави "Мулен Руж! Мюзикл" , відомий режисер висловив свою позицію, щодо ШІ перед журналістами Sky News. Лурман відзначив, що галузь повинна активно наздоганяти розвиток штучного інтелекту в усіх аспектах, вказавши на необхідність належного управління та глибокого розуміння цієї технології.

Лурман підкреслив важливість угод, укладених Гільдією письменників Америки та Союзом акторів - Американською федерацією телебачення та радіомовлення, які він назвав - "в точності правильними". Обидві профспілки вимагали регулювань використання ШІ, як частини своїх умов для відновлення роботи.

Президент SAG-AFTRA - Френ Дрешер, висловлюючи необхідність галузі наздоганяти світ нових технологій, заявив це після завершення 118-денного страйку акторів:

"Ми забезпечили собі необхідний захист у справі штучного інтелекту (ШІ) та отримали фінансування для нового джерела доходу. Ці дві ключові проблеми були вирішені. Щодо грошей, ми вже мали їх, і це саме питання захисту було для нас важливим стимулом.

У світі ШІ розвиток відбувається дуже швидко, і тримісячний період еквівалентний року у тому, як можуть змінитися обставини. Тому, якщо ми зараз не вирішимо це питання, ми відстанемо так далеко, що можливості наздогнати будуть мінімальні. Захист, який ми отримали, був вирішальним для забезпечення стабільності поточного контракту до наступного. Звісно, ми працюємо над покращеннями для майбутніх угод, але вже зараз є безліч важливих аспектів".

Джерело: Мovieweb