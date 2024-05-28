sonyazhytkova .28 мая, 2024 4

Відома актриса і співачка нещодавно зіграла у науково-фантастичному бойовику "Атлас" від Netflix. Де вона виконала роль - аналітика даних, яка змушена звернутися до ШІ, щоб врятувати Землю від зловісного робота.

"Я думаю, що цей фільм добре показує, як штучний інтелект може як допомогти, так і нашкодити", - розповіла Лопес на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі.

Лопес вже відчула на собі експлуататорський бік ШІ, коли в рекламі догляду за шкірою використовували її змінені фотографії зі "зморшками". "Це дійсно страшно", - поділилася актриса, додаючи: "Ми одразу ж зіткнулися з крадіжкою наших облич. Так, [ШІ] дійсно лякає".

Стерлінг К. Браун, який грає військового офіцера, що бореться разом з Атлас, був вражений працьовитістю Лопес. "Вона справжній професіонал", - сказав він. "Вона говорила сьогодні про те, що зменшила кількість своїх зобов'язань. Мені цікаво, якою вона була на повну потужність, бо навіть зараз здавалося, що вона працює на максимум".

"Atlas" доступний на Netflix, де він став одним з десяти найпопулярніших фільмів протягом вихідних на честь Дня пам'яті.

Джерело: Variety