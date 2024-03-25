sonyazhytkova .25 марта, 2024 1

Джордж Лейзенбі, який виконував роль агента 007 у фільмі 1969 року "На її величності секретній службі", віддав свою підтримку Тейлор-Джонсону після чуток про те, що зірка фільму "Поїзд-куля" отримав пропозицію стати наступним культовим агентом.

Згідно останнього повідомлення від TMZ, Лейзенбі висловив переконання, що Тейлор-Джонсон впорається з трюками і увагою всіх леді, які люблять чоловіків у смокінгах. Він додав, що, на його думку, актор поки що не отримав ролі, наголошуючи, що у 1960-х роках, коли він проходив кастинг, пройшов багато випробувань перед тим, як стати агентом 007.

Останнім Джеймсом Бондом був англійський актор Деніел Крейг, у фільмі "Казино Рояль" 2006 року. Крейг продовжив грати шпигуна у фільмах "Квант милосердя" 2008 року, "Спектр" 2012 року, і "Без часу на помирати" 2021 року.

Лейзенбі висловив умовну підтримку Тейлор-Джонсона для цієї ролі, зазначивши, що це можливо лише у випадку, якщо герой буде адекватно зображений. Він закликав актора бути вірним самому собі та переосмислити образ так, щоб він був природним для нього.

Джеймс Бонд з'явився на екрані в 1962 році з Шоном Коннері. Він зіграв цю роль у п'яти фільмах, включаючи "Доктора Ноу" та "З Росією з любов'ю". Пізніше Джордж Лейзенбі зіграв агента 007 у "На її величності секретній службі", а потім Коннері повернувся до ролі у "Алмазах на вічність". Інші актори, які втілювали Джеймса Бонда, включають Роджера Мура, Тімоті Далтона та Пірса Броснана.

Джерело: Deadline