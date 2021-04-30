Анастасия Лях .30 апреля, 2021 10

Арнольд Шварценеггер пообщался с телеведущим Джимми Киммелом и высказался о прошедшей на днях церемонии «Оскар».

Актер заявил, что не смог досмотреть награждение до конца, так как оно ему показалось в этом году «ужасно скучным». «Меня хватило от силы на треть церемонии, — сказал Шварценеггер. — Совсем другое дело, когда ты был ведущим».

Также актер пошутил, что так и не узнал, выиграл ли он что-нибудь . И тогда Киммел пошутил в ответ: «Да, тебе досталась статуэтка за лучшую женскую роль второго плана».

Напомним, оскаровская церемония прошла в ночь с 25 на 26 апреля в живом формате, несмотря на пандемию. Лучшим фильмом года стала драма Хлои Чжао «Земля кочевников». Телерейтинги церемонии, которая в этом году опять обошлась без основного ведущего, оказались рекордно низкими.