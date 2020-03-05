Анастасия Лях .5 марта, 2020 3

Юристы Арнольда Шварценеггера подали судебный иск, обвиняющий российскую компанию Promobot в незаконном использовании образа голливудского актера, пишет издание TMZ.

Promobot занимается конструированием и продажей человекоподобных роботов, причем по заказу клиента разработчики могут придать андроиду внешность любой знаменитости. Однако для рекламы своей продукции они использовали образ терминатора в исполнении Шварценеггера без согласия на то актера.

Отмечается, что компания сперва обратилась к голливудской звезде с предложением оформить сделку на использование образа, но Шварценеггер отказался. Тем не менее Promobot продолжила использовать его облик в рекламных мероприятиях.

Представители актера требуют через суд запретить использование облика и выплатить компенсацию в размере десяти миллионов долларов.