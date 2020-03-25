Анастасия Лях .25 марта, 2020 4

Арнольд Шварценеггер пожертвовал один миллион долларов на медицинские нужды в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом актер сообщил лично на своей странице в Инстаграме. Звезда «Терминатора» написал, что в такое тяжелое время неправильно оставаться в стороне и просто отлеживаться на диване, каждый должен делать то, что в его силах. И в его силах, то есть в силах Арнольда Шварценеггера, поддержать больницы деньгами. Актер призвал и других, кто имеет финансовую возможность, сделать пожертвования.

Напомним, ранее Шварценеггер выложил в соцсеть видео, в котором призвал всех сидеть дома, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом. На видео актер предстал вместе со своими домашними питомцами.