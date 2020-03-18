Анастасия Лях .18 марта, 2020 1

Арнольд Шварценеггер выложил в Твиттер видео, в котором призвал людей не выходить из дома без острой необходимости во время пандемии коронавируса.

В кадре вместе с актером запечатлены его домашние пони, которых Шварценеггер кормит морковкой и говорит, что питаться дома, а не в ресторанах, здорово. Также актер отмечает, что самоизоляция крайне важна в сложившейся ситуации, и призывает не игнорировать советы медиков.

Напомним, среди кинозвезд коронавирус в настоящее время подтвержден у Тома Хэнкса, Идриса Эльбы и Ольги Куриленко.