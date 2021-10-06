Анастасия Лях .6 октября, 2021 9

М. Найт Шьямалан разрабатывает новый мистический триллер с командой сериала «Дом с прислугой», пишет Deadline.

Полнометражный проект называется «Исчезновения на озере Каддо». По сюжету на упомянутом озере загадочным образом исчезает восьмилетняя девочка. Происшествие оказывается связано с чередой предыдущих исчезновений на том самом месте.

Шьямалан выступит продюсером. Сценарий написали Селин Хелд и Логан Джордж. Они же займутся режиссурой. И они же работали над несколькими эпизодами предстоящего третьего сезона «Дома с прислугой».

Ведущие партии достались опять же звезде «Дома с прислугой» Лорен Эмброуз, Дилану О`Брайену из «Бегущего в лабиринте» и Элайзе Сканлен из «Острых предметов», которую можно было видеть в последнем на сегодняшний день фильме Шьямалана «Время».