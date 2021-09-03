Анастасия Лях .3 сентября, 2021 5

Сигурни Уивер и Джоэл Эдгертон снимутся в проекте под названием «Master Gardener» ( «Мастер-садовник» ), сообщает Deadline.

По сюжету таинственный педантичный садовник (Эдгертон) работает на богатую вдову (Уивер) и превосходно справляется с обязанностями. Но когда богачка просит садовода заняться воспитанием ее строптивой внучатой племянницы, наружу всплывают темные тайны из прошлого героя.

В режиссерском кресле находится Пол Шредер, сценарист скорсезовского «Таксиста», постановщик «Дневника пастыря» с Итаном Хоуком и предстоящей криминальной драмы «Холодный расчет» с Оскаром Айзеком.