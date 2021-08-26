Таня Гончаренко .26 августа, 2021 7

На CinemaCon огласили название и дату выхода второй части фильма "Аббатство Даунтон" - сообщает Deadline.

Сиквел носит название "Аббатство Даунтон: Новая эра" и выйдет на экраны 18 марта 2022 года.

Также, был показан тизер, который пока недоступен в сети. Пока нет информации о том, когда тизер выйдет для публики.

Известно, что к своим ролям в продолжении фильма вернуться Мэгги Смит, Хью Бонневиль, Мишель Докери, Элизабет МакГоверн, Лора Чармикл, Картер и многие другие. К касту актеров присоединились и Хью Дэнси, Лаура Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст.

Режиссером выступил Саймон Кертис («Моя неделя с Мэрилин»).