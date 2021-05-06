По случаю того, что американские кинотеатры начали открываться и потихоньку восстанавливаться после пандемического застоя, студия Marvel, которая в
Первая половина видео оказалась ностальгической, вспоминающей знаковые моменты из уже вышедших марвеловских фильмов. А вторая — анонсирующей.
Так, студия показала первые кадры из предстоящей картины «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек, логотип сиквела «Капитана Марвел», даты выхода триквела
Но главное — обнародовала название продолжения «Черной пантеры». Сиквел получил заглавие «Черная пантера: Ваканда навеки».
Напомним, в прошлом году от рака скоропостижно скончался Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в «Черной пантере», так что сценарий второго фильма пришлось кардинально переделывать. Как именно — пока держится в секрете.