Анастасия Лях .6 мая, 2021 8

По случаю того, что американские кинотеатры начали открываться и потихоньку восстанавливаться после пандемического застоя, студия Marvel, которая в 2020-м не выпустила ни одного проекта, выложила ролик под названием «Увидимся в кино».

Первая половина видео оказалась ностальгической, вспоминающей знаковые моменты из уже вышедших марвеловских фильмов. А вторая — анонсирующей.

Так, студия показала первые кадры из предстоящей картины «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек, логотип сиквела «Капитана Марвел», даты выхода триквела «Человека-муравья» , получившего подзаголовок «Квантомания» (17 февраля 2023), а также третьих «Стражей галактики» (5 мая 2023).

Но главное — обнародовала название продолжения «Черной пантеры». Сиквел получил заглавие «Черная пантера: Ваканда навеки».

Напомним, в прошлом году от рака скоропостижно скончался Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в «Черной пантере», так что сценарий второго фильма пришлось кардинально переделывать. Как именно — пока держится в секрете.