Мы уже писали о намерении студии Disney снять продолжение семейной фантастической комедии 1989 года выпуска «Дорогая, я уменьшил детей».
Теперь, как пишет The Hollywood Reporter, сиквел действительно официально запускается в производство. Также стало известно, что к режиссуре вернется создатель оригинала Джо Джонстон, а главную роль вновь исполнит канадский комик Рик Моранис, которому в настоящее время 66 лет и который также знаком зрителям по дилогии «Охотники за привидениями».
Напомним, в оригинале Моранис сыграл рассеянного
Лента была кассовым хитом и породила два продолжения: «Дорогая, я увеличил ребенка» и «Дорогая, мы уменьшили себя». Но сиквелы не стали столь же популярными.
Как повернется сюжет в новом продолжении, пока неизвестно. Также не называются сроки производства и дата релиза.