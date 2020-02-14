Анастасия Лях .14 февраля, 2020 3

На фото: Кадр из фильма "Дорогая, я уменьшил детей"

Мы уже писали о намерении студии Disney снять продолжение семейной фантастической комедии 1989 года выпуска «Дорогая, я уменьшил детей».

Теперь, как пишет The Hollywood Reporter, сиквел действительно официально запускается в производство. Также стало известно, что к режиссуре вернется создатель оригинала Джо Джонстон, а главную роль вновь исполнит канадский комик Рик Моранис, которому в настоящее время 66 лет и который также знаком зрителям по дилогии «Охотники за привидениями».

Напомним, в оригинале Моранис сыграл рассеянного физика-изобретателя , который случайно во время очередного научного эксперимента в собственном доме уменьшает своих детей до размера букашек.

Лента была кассовым хитом и породила два продолжения: «Дорогая, я увеличил ребенка» и «Дорогая, мы уменьшили себя». Но сиквелы не стали столь же популярными.

Как повернется сюжет в новом продолжении, пока неизвестно. Также не называются сроки производства и дата релиза.