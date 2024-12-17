sonyazhytkova .17 декабря, 2024 6

Перша частина стала неймовірним касовим та критичним успіхом, увійшовши до числа найприбутковіших фільмів 2024 року. Фільм "Wicked: Чародійка" адаптував перший акт однойменного мюзиклу, а його продовження, що перенесе глядачів у світ другого акта, тепер носить назву "Wicked: For Good".

Раніше Universal Pictures була однією з тих студій, що додавала "Частина друга" до своїх фільмів, як у випадку з "Дюною" чи "Воно". Однак тепер компанія вирішила відокремити сиквел від концепції "половинчастого" фільму, зробивши його самостійним твором. Нову назву стрічка отримала через офіційний акаунт у соцмережах, а відео, яке анонсує зміну, вже доступне для перегляду. Тепер сиквел вийде в прокат 21 листопада 2025 року, через рік після першої частини.

У новій стрічці ми знову побачимо Ельфабу (Синтія Еріво) та Ґлінду (Аріана Гранде), які продовжать свої ролі — Злої Відьми та Доброї Відьми відповідно. Події сіквелу тісно переплітатимуться з класичною історією Чарівника Оз.

Вибір назви "Wicked: For Good" відображає прагнення студії створити повноцінну кінематографічну франшизу, адже основою фільму є книга Грегора Маґвайра, що започаткувала серію романів про Світ Оз. Додаткові твори цієї серії можуть стати основою для нових екранізацій у майбутньому.

Хоча перша частина "Wicked: Чародійка" і продовжує збирати касові успіхи, фанати вже чекають на "Wicked: For Good". І навіть попри те, що інші сиквели іноді затримуються на роки, шанувальники "Wicked" можуть бути впевнені: другий фільм не забариться.

Джерело: Мovieweb