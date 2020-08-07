Анастасия Лях .7 августа, 2020 7

На фото: Кадр из фильма "Грязные танцы"

Теперь официально: студия Lionsgate на самом деле запустила в производство мелодраму «Грязные танцы 2», в которой вернется актриса из оригинала Дженнифер Грей, пишет Deadline.

Напомним, ранее прошел слух, что Грей подписала контракт с Lionsgate на съемки в таинственном танцевальном проекте, которым может оказаться продолжение «Грязных танцев». Теперь слух подтвердился.

Известно, что над сценарием работает тандем Микки Доутри и Тобиаса Иакониса, известный по подростковой мелодраме «В метре друг от друга». Режиссерское кресло может занять Джонатан Ливайн («Тепло наших тел»).

Сюжет сиквела не раскрывается. Даты релиза пока нет.