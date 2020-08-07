Теперь официально: студия Lionsgate на самом деле запустила в производство мелодраму «Грязные танцы 2», в которой вернется актриса из оригинала Дженнифер Грей, пишет Deadline.
Напомним, ранее прошел слух, что Грей подписала контракт с Lionsgate на съемки в таинственном танцевальном проекте, которым может оказаться продолжение «Грязных танцев». Теперь слух подтвердился.
Известно, что над сценарием работает тандем Микки Доутри и Тобиаса Иакониса, известный по подростковой мелодраме «В метре друг от друга». Режиссерское кресло может занять Джонатан Ливайн («Тепло наших тел»).
Сюжет сиквела не раскрывается. Даты релиза пока нет.