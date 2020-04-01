Анастасия Лях .1 апреля, 2020 9

На фото: Кадр из фильма "Хоббс и Шоу"

Теперь официально: студия Universal запустила в разработку продолжение первого спин-оффа франшизы «Форсаж», посвященного персонажам Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Информацию подтвердил Джонсон, отметив, что в настоящее время руководство решает, кому поручить сценарий сиквела. Естественно, никаких подробностей о проекте пока нет. Но наверняка можно сказать, что к своим ролям вернутся Скала, Стэйтем и, скорее всего, Ванесса Кирби.

Напомним, фильм «Хоббс и Шоу» вышел в июле прошлого года, собрал в прокате 760,5 миллиона долларов и удостоился положительных отзывов.