Теперь официально: студия Universal запустила в разработку продолжение первого
Информацию подтвердил Джонсон, отметив, что в настоящее время руководство решает, кому поручить сценарий сиквела. Естественно, никаких подробностей о проекте пока нет. Но наверняка можно сказать, что к своим ролям вернутся Скала, Стэйтем и, скорее всего, Ванесса Кирби.
Напомним, фильм «Хоббс и Шоу» вышел в июле прошлого года, собрал в прокате 760,5 миллиона долларов и удостоился положительных отзывов.
Первый фильм не шедевр, но как блокбастер под пивко вполне ничего - не пожалел, что смотрел. Продолжение тоже буду смотреть.