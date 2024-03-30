sonyazhytkova .30 марта, 2024 4

За даними нового звіту від The Insneider, режисер фільму "Insidious" Адам Робітель готується до зйомок продовження кривавого жаху. Вже відомо, що зірка Самара Вівінг повернеться до своєї ролі. На жаль, інформації про авторів сценарію поки немає.



У фільмі "Гра в хованки", що вийшов у 2019 році, на головну героїню Грейс полює родина її чоловіка в смертельній грі в хованки, що розгортається під час їх весільної церемонії. Сім'я уклала загадкову угоду з дияволом, і можливо, що в другій частині фільму буде розкрито більше деталей цієї історії. Незважаючи на успішний збір більше ніж 57 мільйонів доларів при бюджеті у 6 мільйонів, стрічка досі залишається недооціненою. Втім, приємно бачити, що вона привертає ще більше уваги.

У акторському складі: Адам Броді, Марк О'Брайен, Генрі Черні, Енді Макдауелл, Мелані Скрофано, Крістіан Бруун, Елайза Левеск, Нік Гуаданьї, та Джон Ролстон. Режисери Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Гіллетт також відзначилися фільмами "Крик" 2022 року та "Крик VI" під своїм продакшн-банером Radio Silence. Самара Вівінг зіграла Лауру Крейн у "Крик 6" і грає у майбутньому екшн-хоррорі "Азраїль", що щойно відбув світову прем'єру на кінофестивалі South by Southwest.

"Гра в хованки 2" ще не має дати виходу.

Джерело: Gamesradar