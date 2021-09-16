Анастасия Лях .16 сентября, 2021 9

Разговоры об этом ходили очень давно, но вот наконец продолжение хитовой комедии «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито действительно запущено в производство, пишет Deadline.

Напомним, оригинал вышел в 1988 году. Снял его Айван Райтман. Шварценеггер и ДеВито сыграли братьев-близнецов , которые, естественно, совершенно непохожи и которые не знали о существовании друг друга, а внезапное кровное воссоединение очень раздосадовало одного из них.

В сиквеле герои узнают, что у них есть третий брат-близнец , причем чернокожий. К ролям вернутся ДеВито и Шварценеггер, а третьего брата сыграет известный по комедии «Двойной КОПец» Трэйси Морган, заменивший выбывшего из проекта Эдди Мерфи (Мерфи был прикреплен к проекту долгое время, но когда дело наконец дошло до производства, актер оказался занят съемками в четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз »).

Как и сообщалось ранее, продолжение получило название «Тройняшки». В режиссерское кресло вернется Айван Райтман.