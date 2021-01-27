Перезапуск «Лары Крофт» с Алисией Викандер в главной роли таки получит продолжение. На днях у сиквела появился режиссер, вернее постановщица, сообщает Deadline.
Напомним, первый
Изначально планировалось, что съемками продолжения займется британец Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка», ремейк «Ребекки»). Но впоследствии тот покинул проект. Теперь сообщается, что сценаристкой и постановщицей выступит Миша Грин, работавшая над успешными сериалами «Сыны анархии» и «Страна Лавкрафта». Для Грин это будет полнометражный дебют.
Подробности сюжета пока что держатся в секрете. Неизвестны актерский состав (помимо Викандер) и дата релиза.