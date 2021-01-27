Анастасия Лях .27 января, 2021 9

Перезапуск «Лары Крофт» с Алисией Викандер в главной роли таки получит продолжение. На днях у сиквела появился режиссер, вернее постановщица, сообщает Deadline.

Напомним, первый фильм-ребут , перезапустивший приключенческую франшизу, в которой ранее сыграла Анджелина Джоли, вышел в 2018 году. Его режиссером выступил норвежец Роар Утхауг, известный на родине по хитовому фильму-катастрофе «Волна».

Изначально планировалось, что съемками продолжения займется британец Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка», ремейк «Ребекки»). Но впоследствии тот покинул проект. Теперь сообщается, что сценаристкой и постановщицей выступит Миша Грин, работавшая над успешными сериалами «Сыны анархии» и «Страна Лавкрафта». Для Грин это будет полнометражный дебют.

Подробности сюжета пока что держатся в секрете. Неизвестны актерский состав (помимо Викандер) и дата релиза.