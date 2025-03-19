sonyazhytkova .19 марта, 2025 5

Адам Сендлер знову бере до рук ключку в першому трейлері "Щасливчика Гілмора 2". Продовження культової спортивної комедії обіцяє яскраве повернення знайомих облич, нестримний драйв та нові випробування для головного героя.

Трейлер відкривається сценою, де Гілмор розглядає власний бюст поруч із легендами гольфу, такими як Тайгер Вудс і Джек Ніклаус, кепкуючи з того, як невдало його відлили в бронзі. Але швидко стає зрозуміло: він не лише оглядає минуле, а й готується до несподіваного камбеку.

На полі його зустрічає нове покоління гольфістів, які значно випереджають його у майстерності. Але варто лише почути знайомий заклик "хапай і бий!", і Гілмор знову береться за своє. У трейлері з’являються добре знайомі персонажі: Вірджинія (Джулі Боуен), яка підтримує головного героя, та його давній суперник Шутер (Крістофер Макдональд). Свою роль у сиквелі також зіграє Бен Стіллер — і його фірмова борода тут на висоті.

Сюрпризом для фанатів стане поява пуерториканської поп-зірки Bad Bunny, якого можна помітити на полі поруч із Гілмором. Судячи з усього, у сиквелі ставки ще вищі, а сам Щасливчик почувається ще більш не у своїй тарілці.

Разом із трейлером нарешті оголошено дату виходу фільму — 25 липня 2025 року. Сценарій Адам Сендлер написав у співпраці з Тімом Герліхі, а режисером виступив Кайл Ньюачек.

Чому ж Щасливчик повернувся у гольф? Це поки що загадка. Але одне зрозуміло точно — він знову готовий дивувати… і бити м’ячі на всі 18 лунок.

Джерело: Gamesradar