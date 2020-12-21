Анастасия Лях .21 декабря, 2020 9

Об этом изданию Inverse рассказал автор романа Эрнест Клайн. По его словам, студия Warner начала производство продолжения в ноябре этого года.

Напомним, «Первому игроку приготовиться» вышел на экраны весной 2018-го . Это научно-фантастический экшен-антиутопия , по сюжету которого в мрачном перенаселенном будущем геймеры бегут от неуютной реальности в виртуальный мир под названием «Оазис», чтобы там собрать ключи, разгадать загадки, стать победителем игры и заполучить колоссальное наследие самого создателя «Оазиса».

Режиссером фильма выступил Стивен Спилберг, а роли исполнили Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон и Марк Райлэнс. Помимо увлекательного сюжета «Первому игроку приготовиться» покорил и критиков, и зрителей многочисленными ностальгическими пасхалками и отсылками к культовому кино и музыке 80-х .

Оригинальный роман Клайна был опубликован в 2011 году. А в 2020-м , спустя два года после премьеры экранизации, свет увидело продолжение книги, права на адаптацию которого Warner приобрела еще до публикации.

Пока неизвестно, вернется ли Спилберг в режиссерское кресло или же передаст полномочия другому постановщику, оставив за собой продюсерские функции. Пока что сиквел находится на очень ранней стадии разработки.