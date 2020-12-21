Об этом изданию Inverse рассказал автор романа Эрнест Клайн. По его словам, студия Warner начала производство продолжения в ноябре этого года.
Напомним, «Первому игроку приготовиться» вышел на экраны весной
Режиссером фильма выступил Стивен Спилберг, а роли исполнили Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон и Марк Райлэнс. Помимо увлекательного сюжета «Первому игроку приготовиться» покорил и критиков, и зрителей многочисленными ностальгическими пасхалками и отсылками к культовому кино и музыке
Оригинальный роман Клайна был опубликован в 2011 году. А в
Пока неизвестно, вернется ли Спилберг в режиссерское кресло или же передаст полномочия другому постановщику, оставив за собой продюсерские функции. Пока что сиквел находится на очень ранней стадии разработки.