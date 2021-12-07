Анастасия Лях .7 декабря, 2021 6

На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Marvel запустила в производство продолжение фильма « Шан-Чи и легенда десяти колец».

О сюжете сиквела пока что, естественно, ничего неизвестно. Но известно, что сценарием и режиссурой вновь займется Дестин Дэниел Креттон, создатель первой картины. К своим ролям точно вернутся Симу Лю ( Шан-Чи ) и Аквафина (Кейти).