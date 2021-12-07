Сиквел «Шан-Чи и легенды десяти колец» уже в производстве
Анастасия Лях
.7 декабря, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"
Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Marvel запустила в производство продолжение фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец».
О сюжете сиквела пока что, естественно, ничего неизвестно. Но известно, что сценарием и режиссурой вновь займется Дестин Дэниел Креттон, создатель первой картины. К своим ролям точно вернутся Симу Лю (Шан-Чи) и Аквафина (Кейти).
Также сообщается, что франшиза о Шан-Чи расширится благодаря сериалу, что выйдет на стриминге Disney+ под руководством того же Креттона. Но подробностей опять-таки пока нет.