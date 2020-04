Анастасия Лях .22 апреля, 2020 6

Студия Sony выпустила анонсирующий тизер продолжения «Венома», из которого стали известны официальное название и новая дата выхода.

Сиквел будет называться «Venom: Let There Be Carnage» («Веном: Да будет Карнаж»). Это означает, что теперь уже однозначно центральным антагонистом станет Карнаж (он же Клетус Кэссиди) в исполнении Вуди Харрельсона, мелькнувший в сцене после финальных титров первой картины.