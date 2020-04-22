Студия Sony выпустила анонсирующий тизер продолжения «Венома», из которого стали известны официальное название и новая дата выхода.
Сиквел будет называться «Venom: Let There Be Carnage» («Веном: Да будет Карнаж»). Это означает, что теперь уже однозначно центральным антагонистом станет Карнаж (он же Клетус Кэссиди) в исполнении Вуди Харрельсона, мелькнувший в сцене после финальных титров первой картины.
Том Харди вернется в образе Эдди Брока. Мишель Уильямс снова сыграет бывшую жену главного героя. В режиссерском кресле находится Энди Серкис. А релиз студия перенесла со 2 октября 2020 года на 25 июня