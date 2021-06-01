Анастасия Лях .1 июня, 2021 6

Уже долгое время ходили слухи, что титулованная гей-мелодрама «Зови меня своим именем» с участием Тимоти Шаламе и Арми Хаммера обзаведется продолжением. И режиссер Лука Гуаданьино действительно готов был заняться сиквелом.

Теперь же постановщик говорит, что вряд ли продолжение когда-нибудь будет снято, сообщает Deadline. Он по-прежнему всем сердцем за, но сейчас работает над другим проектом (хоррором «Bones and All» — «Целиком и полностью»), а затем намерен приступить к ремейку «Лица со шрамом».

Надо полагать, ключевая загвоздка состоит вовсе не в том, что Гуаданьино сильно занят другими картинами, а в том, что недавно актер Арми Хаммер был обвинен в насилии и сексуальных извращениях и стал персоной нон грата, то есть лишился всех текущих проектов и потенциально всех будущих.