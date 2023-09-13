Таня Гончаренко .13 сентября, 2023 10

Кейт Вінслет поділилася з читачами журналу Vogue, про свою сором`язливість під час зйомки топлес–сцени, у майбутній стрічці «Лі» режисера Елен Курас.

Зірка «Титаніку» Кейт Вінслет грає головну роль, у драматично-біографічному фільмі, про американську фотографиню, яка під час Другої Світової війни стала воєнним кореспондентом журнала Vogue.

«Мені було дійсно важко відкритися і дозволити моєму тілу бути кращою версією себе і не ховатися від камери» - поділилася 47-річна зірка, у своєму інтерв’ю.

Під час зйомок фільму, Вінслет все ще відновлювалася після травми спини. «На моєму хребті були три великі гематоми, я ледве могла стояти на ногах».

Акторка зауважила, що їй все ще складно виставляти себе на показ, та повністю розслабитися на знімальному майданчику. Але, вона додала: - «Я вважаю, що кожна жінка повинна казати собі: «Я вірю в себе і не має значення, що думають інші. Це краще ніж витрачати дорогоцінну енергію на

критику свого фізичного "Я"».

Джерело: Deadline