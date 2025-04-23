sonyazhytkova .23 апреля, 2025 13

Зірка серіалу "Останні з нас" пройшла виснажливі тренування, щоб втілити старшу та безжальнішу версію Еллі. Бокс, джиу-джитсу, важка атлетика — акторка не лише зміцнила тіло, а й розкрила в собі нову силу.

У новому сезоні, що вже доступний на HBO та Max, Еллі більше не просто дівчинка з минулого — вона мисливиця, яка йде слідом за небезпекою. Акторка Белла Рамзі, яка повернулась до ролі, зізналася, що для цього довелося пройти серйозну фізичну підготовку. І все це — між зйомками та постановкою трюків.

"Було круто відчути себе справді... спроможною", — розповіла вона The Hollywood Reporter. Проте акторка також зізнається, що мала внутрішню боротьбу через зовнішність персонажа: "Я була помішана на тому, як виглядає Еллі в грі — її м’язи, поставлена фігура... А моє тіло — не таке. І спочатку це мене збивало з пантелику".

Та режисер Крейг Мейзін наголосив: фізична сила Еллі — не лише у м’язах, а в тому, як вона тримається, як дивиться, як дихає. І Белла це втілила — з власною харизмою та новою впевненістю.

Хоча фанати і досі сперечаються про схожість акторки з героїнею гри, творці шоу — Мейзін та Ніл Дракманн — упевнені: Белла і є Еллі. У другому сезоні героїня стає старшою — їй вже 19, і світ навколо нещадніший. Нові, ще агресивніші заражені, смертельно небезпечний антагоніст і боротьба за виживання, яка не дає права на слабкість.

У кожному новому епізоді Еллі стає все загартованішою — і коли кулак Белли Рамзі стискається перед ударом, ти розумієш: це вже не просто роль. Це війна.

Джерело: Gamesradar