sonyazhytkova .29 декабря, 2024 1

Ще в листопаді з'явилася інформація, що драмеді від Paramount+ отримає не один, а цілих два нових сезони.

Тепер, здається, сам Сильвестр Сталлон підтвердив хоча б один із них, заявивши про це своїм підписникам в Instagram, натякаючи на нові пригоди для його персонажа, генерала Двайта Манфреді. Актор написав: "Час готуватися до НАСТУПНОГО СЕЗОНУ КОРОЛЯ ТАЛСИ… Вперед, команда!".

Крім того, зірка "Роккі" отримає значне підвищення гонорару, хоча точна сума залишається невідомою. Для порівняння, за перший сезон Сталлон заробляв $750,000 за серію, а за другий — $1,5 мільйона. Така щедра винагорода не дивує, адже "Король Талси" став одним із найбільших хітів на Paramount+, залучивши понад 13,6 мільйона глядачів по всьому світу. Другий сезон також істотно підняв онлайн-активність шоу, зібравши 159 мільйонів переглядів і 6,1 мільйона взаємодій у соцмережах.

Інший актор серіалу, Франк Грілло, який грає роль антогоніста, Білла Бевілакуа, також натякнув на третій сезон ще до фіналу другого. Для нього співпраця зі Сталлоном стала справжньою мрією, адже він завжди вважав його прикладом. Тепер же вони разом працюють над новими епізодами, і, схоже, третій сезон вже на горизонті.

Перший і другий сезон кримінальної серії доступні на Paramount+. З огляду на те, як завершився другий сезон для Двайта "Генерала" Манфреді, нова частина має всі шанси побити рекорди популярності.

Джерело: Мovieweb