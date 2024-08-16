sonyazhytkova .16 августа, 2024 1

Paramount+ оприлюднив захоплюючий трейлер другого сезону драматичного серіалу "Король Талси" з Сильвестром Сталлоне в головній ролі.

У новому сезоні ми побачимо, як герой Сталлоне, Двайт, знову візьметься за розширення своєї кримінальної імперії в Талсі. Прем'єра відбудеться пізнього літа: нові епізоди з’являться 15 вересня в США та Канаді, а на міжнародних платформах Paramount+ – 16 вересня.

Офіційний опис сезону розповідає, що, коли Двайт і його команда починають закріплюватися в Талсі, вони виявляють, що не єдині претенденти на місто. Їхній шлях переплітається не лише з мафією з Kansas City, але і з могутнім місцевим бізнесменом. Двайту доведеться боротися за безпеку своєї родини та команди, одночасно управляючи всіма справами і не забуваючи про проблеми в Нью-Йорку.

У серіалі також зіграли Мартін Старр, Джей Вілл, Макс Казелла, Вінсент Піаза, Татіана Запардіно, Аннабела Сіора, Ніл Макдонаф, Френк Грілло, Доменіко Ломбардоцці, Андреа Сейвидж, Гаррет Хедлунд та Дана Делані.

Наразі, зйомки другого сезону тривають в Оклахомі та Атланті.

Джерело: Deadline