sonyazhytkova .13 февраля, 2024 10

Грета Гервіг майже змусила зірку "Роккі" з'явитися у рожевій стрічці про іконічну ляльку 2023 року.

Цей фільм, натхненний ляльками Mattel, відправив Барбі у подорож, яка була неподібною та не схожою на будь-яку іншу, вивівши її з рожевого світу Барбі у реальний світ, де поняття патріархату надав їй та Кену нову перспективу на їхнє життя.

Фільм вразив глядачів та здобув безпрецедентний успіх, легко посівши перше місце у списку найкасовіших стрічок минулого року. Збори понад 1,44 мільярда доларів під час його кінопрокату свідчать про його величезну популярність та надзвичайну привабливість для аудиторії.

Хоча учасники акторського складу фільму "Барбі" є відомими зірками Голлівуду, один з тих, хто не зміг знятися у фільмі - це Сталлоне. Відомий своїми ролями у маскулінних стрічках, таких як "Роккі" та "Рембо". У шоу Джиммі Фаллона він розповів, що отримав пропозицію знятися у фільмі, але був зайнятий іншими справами. Незважаючи на відсутність на екрані, його вплив на картину залишився помітним, довівши, що Сталлоне залишає свій слід навіть у тих випадках, коли він не може особисто взяти участь у проєкті.

"Коли режисерка запитала мене, чи хочу я знятися у фільмі, я з радістю відповів "Так". Але я був зайнятий "Королем Тулси", через що я не міг приєднатися до зйомок. Пізніше вони використали мій образ із Раяном Гослінгом, що було дивовижно. Отака от історія - вони вдягли його у хутряну куртку", - поділився актор.

Джерело: Мovieweb