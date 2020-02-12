Анастасия Лях .12 февраля, 2020 0

Создатель «Трансформеров» спродюсирует фантастический проект под названием «Маленькая Америка». А звезда «Рокки» исполнит в нем главную роль, пишет Deadline.

Действие развернется в будущем, в котором Соединенные Штаты погрязли в войне и обанкротились. Сталлоне сыграет бывшего рейнджера, которому, несмотря на пенсию, приходится вновь взяться за дело. Его задача — отыскать пропавшую дочь азиатского миллиардера, следы которой ведут в Маленькую Америку — закрытый анклав на территории Гонконга, в котором живут американские беженцы.

Изначально за производство проекта отвечала Universal, но впоследствии студии отказалась, и теперь «Маленькая Америка» находится под крылом продюсерской компании Майкла Бэя Platinum Dunes. Съемки должны стартовать этим летом.