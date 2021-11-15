Таня Гончаренко .15 ноября, 2021 5

Сильвестр Сталлоне лично подтвердил свое возращение к роли Стакара Огорда в третьей части "Стражей галактики" опубликовав в своем Instagram ролик со съемочной площадки.

На видео, Сталлоне поделился частью высокотехнологичного процесса захвата выражений лица. "Для тех, кто интересуется тем, что происходит за кулисами кинопроизводства. Вот лишь очень малая его часть. Дублирование лиц”, - написал Сталлоне.

Актер также отметил, что современный кинематограф - это целая наука. Оцифрованные данные его лица с разных ракурсов, позволят воспроизводить мимику для CGI-сцен.

Напомним, вместе с Сильвестр в фильме снимаются Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Шон Ганн, Крис Прэтт, Карен Гиллан и Зои Солдана.

Премьера третьей части "Стражей галактики" запланирована на май 2023 года.