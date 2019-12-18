Анастасия Лях .18 декабря, 2019 7

Сегодня, 18 декабря, было снято эмбарго на публикацию рецензий на девятый эпизод «Звездных войн».

И в то время как вчерашние короткие отзывы в Твиттере от первых зрителей были преисполнены восторга, публикации профессиональных критиков полны негатива. Рецензенты отмечают, что «Скайуокер» не предлагает ничего нового, топчется на одних и тех же темах, отвечает на одни и те же вопросы, и в целом складывается впечатление, будто авторы пособирали все зрительские пожелания и слепили в кучу.

На сегодняшний день рейтинг девятого эпизода на авторитетном ресурсе Rotten Tomatoes составляет 53%. И это самый низкий рейтинг за всю историю «Звездных войн». Ранее худшим был эпизод «Скрытая угроза», но фильм Дж. Дж. Абрамса его перещеголял.