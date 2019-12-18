Сегодня, 18 декабря, было снято эмбарго на публикацию рецензий на девятый эпизод «Звездных войн».
И в то время как вчерашние короткие отзывы в Твиттере от первых зрителей были преисполнены восторга, публикации профессиональных критиков полны негатива. Рецензенты отмечают, что «Скайуокер» не предлагает ничего нового, топчется на одних и тех же темах, отвечает на одни и те же вопросы, и в целом складывается впечатление, будто авторы пособирали все зрительские пожелания и слепили в кучу.
На сегодняшний день рейтинг девятого эпизода на авторитетном ресурсе Rotten Tomatoes составляет 53%. И это самый низкий рейтинг за всю историю «Звездных войн». Ранее худшим был эпизод «Скрытая угроза», но фильм Дж. Дж. Абрамса его перещеголял.
В любом случае народ (в т.ч. и я) пойдёт на фильм и сделает собственные выводы. Не думаю, что этот фильм будет одним из лучших в саге, но так же и не думаю, что буду разочарован, поскольку снимают "Звёздные войны" всегда на очень высоком уровне даже ели есть проблемы с сюжетом.