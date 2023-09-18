Таня Гончаренко .18 сентября, 2023 12

Кріс Рок пішов до психолога разом зі своїми доньками, після того, як Вілл Сміт вдарив його на церемонії вручення премії "Оскар" у 2022 році. Про це повідомила Леслі Джонс, на презентації своєї книги "Леслі F*cking Jones".

"Це було справжньою ганьбою. Та дуже вплинуло на нього", - сказала Джонс. "Люди повинні зрозуміти, що його родина бачила це. Йому довелося піти на консультацію разом із своїми доньками".

Рок презентував премію "Оскар" за кращий документальний фільм, коли зробив жарт про лису голову Джади Пінкетт Сміт, недивлячись на те, що вона відкрито бореться з хворобою - алопецією. Її чоловік Вілл Сміт швидко зреагував на образливий жарт, та відстояв честь дружини, вийшовши на сцену і вдаривши Рока по обличчю.

Після чого, повернувся на своє місце, та почав кричати Року: «Не бери імя моєї дружини, до свого брудного рота».

Сміт, який того ж вечора отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль, після хвилі хейту за вдар, вирішив покинути Американську Академію Кінематографа.

Після цього йому заборонили відвідувати подібні заходи, такі як церемонія, протягом 10 років.