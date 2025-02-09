sonyazhytkova .9 февраля, 2025 8

Аманда Палмер опинилася в центрі судового розгляду, але рішуче заперечує закиди у недбалості та причетності до незаконної експлуатації людей.



Позов проти неї та її ексчоловіка подав колишній працівник родини – няня з Нової Зеландії Скарлетт Павлович.

У документах зазначається, що Ґейману інкримінують насильство, побиття та заподіяння емоційних страждань, від чого він уже відхрестився. Водночас Палмер звинувачують у нехтуванні обов’язками та причетності до незаконної діяльності.

Після резонансних заяв Палмер звернулася до соцмереж, запевнивши, що всі обвинувачення є безпідставними, хоча вдаватися в деталі відмовилася.

Це не перший скандал, що вдарив по репутації британського письменника. Раніше вісім жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Попри те, що він заперечує свою провину, наслідки вже відчутні: його новий проєкт для Dark Horse Comics скасовано, театральну адаптацію "Coraline" у Великій Британії знято з розкладу, а співпраця з агентом припинена.

Аманда Палмер, яка здобула популярність як учасниця гурту Dresden Dolls, була одружена з Ґейманом із 2011 по 2022 рік. У них є син, народжений у 2015 році.

Джерело: Deadline