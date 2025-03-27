sonyazhytkova .27 марта, 2025 9

Французька кінозірка знову опинилася в центрі гучного судового процесу. Прокуратура Парижа наполягає на 18-місячному умовному терміні, трирічному випробувальному періоді та штрафі в €20 000 за сексуальні домагання, що сталися під час зйомок у 2021 році.

Судові слухання у справі Жерара Депардьє тривали чотири дні, ставши першими відкритими слуханнями проти актора після десятків публічних звинувачень у неналежній поведінці. Прокуратура Парижа вимагала внести Депардьє до реєстру сексуальних злочинців та зобов’язати його пройти психологічне лікування.

Звинувачення, висунуті на цьому процесі, стосуються двох жінок – художниці-декораторки та третьої помічниці режисера фільму "Зелені віконниці", які заявили, що актор домагався їх на знімальному майданчику. Одна з потерпілих розповіла, що Депардьє грубо хапав її за тіло, робив непристойні пропозиції та дозволяв собі відверті дотики. Інша жінка стверджує, що актор торкався її грудей і сідниць без згоди.

Сам Депардьє, якому зараз 76 років, категорично заперечує всі звинувачення, наполягаючи, що його дії були неправильно витлумачені. Проте прокуратура наголосила, що в суді з'явилися свідки, які підтвердили розповіді потерпілих.

Справу Депардьє розглядають на тлі хвилі гучних процесів щодо сексуального насильства у Франції. Його ім’я також фігурує в іншому розслідуванні – акторку Шарлотт Арнольд звинувачують актора у зґвалтуванні у 2018 році, і ця справа може дійти до суду вже найближчими місяцями.

Наразі рішення щодо умовного терміну залишається за суддею. В разі винесення суворішого вироку актору загрожує до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі €75 000.

Джерело: Deadline