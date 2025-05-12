sonyazhytkova .12 мая, 2025 3

Оскароносний актор долучився до касту конспірологічного трилера "The Awakening", що знаменує черговий етап у його поверненні до кінокар’єри після гучного судового процесу у Великій Британії, який завершився виправдувальним вироком у 2023 році.

У новій стрічці, яка зараз перебуває на стадії постпродакшену, Кевін Спейсі зіграє разом із Пітером Стормаре ("Фарґо", "Джон Вік 2") та Аліс Ів ("Стартрек: Відплата", "Люди в чорному"). Режисером "The Awakening" є Метт Роутлідж, який вже зарекомендував себе у жанрі напружених трилерів.

Сюжет розгортається навколо Джейсона (Джастін Тінто) та Ребекки (Аліс Ів), які розкривають глобальну змову зі встановлення контролю над світом. Їхнє розслідування перетворюється на небезпечну гру, де правда — найнебезпечніша зброя.

"The Awakening" — перша значна робота Кевіна Спейсі після тривалої відсутності в індустрії через обвинувачення в неналежній поведінці, коли він з’являвся лише в кількох проєктах.

Чи стане "The Awakening" фільмом, з якого почнеться справжнє переродження кар’єри культового актора? Відповідь на це питання вже скоро можуть дати глядачі, які не бояться зазирнути в найтемніші куточки правди.

Джерело: Deadline