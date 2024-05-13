sonyazhytkova .13 мая, 2024 3

За даними New York Post, на минулому тижні 66-річний Бушемі, прогулювався районом Кіпс-Бей на Східному Мангеттені, коли до нього підійшов чоловік і жорстоко його вдарив.

Цей випадок, є лише одним із серії нападів на знаменитостей, що мали місце за останні кілька років. Серед постраждалих також є комічний актор Рік Мораніс, Майкл Стульбарг, який виступав у "Імперії нелегальних" разом із Бушемі, а також зірка реаліті-шоу Бетенні Франкель.

Після нападу у Бушемі опухло ліве око та обличчя, він був госпіталізований у лікарні Белв'ю для отримання допомоги. Його нападника поки що не вдалося знайти.

"Стів Бушемі був побитий у середмісті Мангеттену, ставши ще однією жертвою випадкового акту насильства в місті", - сказав його прес-секретар у заяві для The Post. "Він почувається добре і вдячний усім за їх підтримку, але відчуває сум, думаючи про всіх, хто став жертвою подібних інцидентів під час прогулянок вулицями Нью-Йорку".

За повідомленням поліції, напад стався близько 11:48 в середу на вулиці перед будинком за адресою 369 Третя Авеню.



Бушемі має вражаючу кар'єру. Він зіграв у таких фільмах, як "Фарго" та "Скажені пси", а також з'являвся у популярних серіалах, таких як "Сімпсони" та "Curb Your Enthusiasm", серед інших проєктів.

Джерело: Deadline