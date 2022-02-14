Об этом рассказал режиссер картины Эндрю Доминик в интервью журналу Screen Daily. По его словам, долгожданная премьера состоится в рамках предстоящего Каннского фестиваля 2022, намеченного на 17–28 мая.
Напомним, «Блондинка» — нетривиальный и неакадемический байопик, посвященный жизни, карьере, сексу и смерти Мэрилин Монро, роль которой исполнила Ана де Армас. Фильм производства Netflix должен был выйти в прошлом году и попасть в наградный сезон, однако стриминг повременил выпускать ленту
По словам Доминика, премьера «Блондинки» состоится в Каннах вне конкурса (
Когда ждать выхода на Netflix, неизвестно.