Анастасия Лях .14 февраля, 2022 12

Об этом рассказал режиссер картины Эндрю Доминик в интервью журналу Screen Daily. По его словам, долгожданная премьера состоится в рамках предстоящего Каннского фестиваля 2022, намеченного на 17–28 мая.

Напомним, «Блондинка» — нетривиальный и неакадемический байопик, посвященный жизни, карьере, сексу и смерти Мэрилин Монро, роль которой исполнила Ана де Армас. Фильм производства Netflix должен был выйти в прошлом году и попасть в наградный сезон, однако стриминг повременил выпускать ленту из-за ее слишком взрослого эротического содержания (картина получила самый взрослый прокатный рейтинг NC-17 ).

По словам Доминика, премьера «Блондинки» состоится в Каннах вне конкурса ( онлайн-релизы , к сожалению, не могут участвовать в конкурсной программе, так как правила для конкурса предусматривают обязательный прокат во Франции).

Когда ждать выхода на Netflix, неизвестно.